"صنع في المغرب".. احتفاء بإنتاج أول سيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين

في حدث تاريخي.. المغرب يكشف عن أول سيارة محلية الصنع بالإضافة لنموذج أولي لمركبة تعمل بالهيدروجين، خلال حفل أقيم في القصر الملكي ترأسه الملك محمد السادس.

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية منحت في فبراير الماضي المصادقة النهائية للسيارة محلية الصنع.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة "نيو موتورز" المغربية المنتجة للسيارة 27 ألف وحدة، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للمئات، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

أما مركبة الهيدروجين هذه فتم تصميمها في المغرب بالشراكة مع شركة "بينينفارينا" الإيطالية.

وسيتم تزويدها بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي معزز بـ6 كبسولات قابلة للإزالة، مما سيسهل شحن الهيدروجين في بضع دقائق.

مواقع التواصل احتفت بهذا الإنجاز المغربي الذي قالت الوكالة المغربية إنه سيدعم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.