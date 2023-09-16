أسبوع حافل بالانتصارات.. سيدات الفراعنة يدخلن الفرحة إلى قلوب الكثيرين

أسبوع حافل بالانتصارات التي قدمتها سيدات الفراعنة على طبق من ذهب، والبداية مع سارة سمير بطلة المنصات في رفع الأثقال التي حصدت ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم التي تستضيفها السعودية، مكنتها من رفع رصيدها إلى 10 ميداليات جمعتها في نسخ بطولات العالم السابقة، رقم امتلكت به مفاتيح الصدارة كأول مصرية وعربية وأفريقية تنجح في الوصول إلى 7 ميداليات ذهبية و3 فضية في عالم الحديد.

ذهبية أخرى جاءت على يد النواعم في منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات، الذي نجح في الحصول على ذهبية البطولة الأفريقية المقامة بتونس بعد فوزه على نيجيريا في المباراة النهائية التي تأهل بعدها إلى أولمبياد باريس 2024 وحجز مقعدين للفردي.

أما هنا في الحلبة، فقد وجدت الملاكمة المصرية يمنى عياد ملاذا آمنا لأحلامها التي حققت جزءا منها بعد فوزها في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة حاليا في مدينة داكار بالسنغال، هذا الفوز الذي جعلها تدخل التاريخ كأول امرأة مصرية تتأهل إلى الألعاب الأولمبية.

يمنى التي حققت الفوز على بطلة الجزائر حجزت مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024، لتكمل مشوارا بدأته عندما كانت في الـ 11 من عمرها.

هي نجاحات وفرحة تمكنت سيدات مصر من إدخالها إلى قلوب كثيرين آمنوا بأن الحلبة تتسع للجميع وبأن كل الطرق تؤدي إلى أولمبياد باريس.