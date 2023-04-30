بعد سجنه 8 سنوات.. مليشيا الحوثي تفرج عن اللواء فيصل رجب

بعد أكثر من 8 سنوات في غياهب سجن مليشيات الحوثي.. القيادي العسكري لدى الحكومة اليمنية اللواء فيصل رجب، يتنفس أخيرا الحرية.

اللواء فيصل استثني من صفقة تبادل الأسرى والمختطفين التي شهدها اليمن منتصف الشهر الجاري لكنه أفرج عنه بوساطة قبلية ومجتمعية لعدد من وجاهات محافظة أبين.

ويعد اللواء فيصل من أبرز القيادات اليمنية التي خبرت المعارك ضد الحوثيين في صعدة وعمران، على مدى قرابة عقدين من الزمان.

ويصفه الكثيرون في اليمن بـ "شوكة الميزان العسكري" نسبة إلى مآلات الحروب والمعارك، وانتصار الأطراف العسكرية التي يقف إلى صفها في الغالب.