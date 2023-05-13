يمثلن قرابة نصف أصوات الناخبين في تركيا، يرَينَ المرشحين بعيون الماضي والحاضر والمستقبل، ويأملن بأن يكون العبور للمئوية الثانية مليئا بالمزيد والمزيد من الحقوق والحريات، من تختار نون النسوة في الانتخابات التركية؟

ملفات بنكهة نسائية، كانت موضع حديث كبار الساسة الذين وعدوا وأشادوا وقدموا الأمل على طبق من عبارات رنانة تحلم به كل امرأة تركية، فكان من بينها اتفافية إسطنبول التي أشارت المعارضة إلى نيتها بالعودة لها بعد انسحاب أردوغان منها عام 2021، هذه الاتفاقية المعنية بوقف العنف ضد المرأة تحمل الوعود بالعودة إليها معنى هاما بالنسبة لعدد كبير من النساء في تركيا، بينما ترى الفئة المؤيدة لحزب العدالة والتنمية أن الاتفاقية تتضمن بنودا لا تتناسب والهوية الوطنية، وأن التشريعات القانونية الحالية كافية ووافية للحد من العنف ضد المرأة وبالتحديد قانون الأسرة.. لكن حتى هذا لم يسلم من الجدل.

سجال طويل بين جميع الأطراف حول وضع المحجبات والبطالة وقضية المساواة بين الرجل والمرأة وتمكينها في مختلف المجالات، يقدم كل طرف أفضل ما لديه من مقترحات تظهره بصورة الانفتاح على جميع شرائح المجتمع خاصة النساء، فتلك الأرقام والإحصائيات المعلنة من قبل الأحزاب والتي تتفاخر بارتفاع نسبة تمثيل المرأة بها، ما هي إلا خطوة لمغازلة فئة كبيرة في المجتمع ترفع صوتها فيتساءل المرشحون كيف الطريق إلى إرضاء المرأة التركية؟ دلني.