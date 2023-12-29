وحدة عوكتس.. كلاب إسرائيل للبحث عن الأسرى وأنفاق غزة

يلجأ الجيش الإسرائيلي، خلال حربه على غزة، إلى عدة حلول من أجل البحث عن الأسرى الإسرائيلين ومعرفة طرق الأنفاق المتواجدة تحت القطاع، و أبرز أدواته في هذه المرحلة "وحدة عوكتس" وحدة الكلاب المدربة.. فما قصتها؟

ووحدة "عوكتس" تابعة للواء ماروم الإسرائيلي، وتعمل على عدة مهام بنفس الوقت، من بينها البحث عن المتفجرات، وحراسة المعابر، وإنقاذ الرهائن، ورصد الهجمات البرية.

"عوكتس" التي تعني اللدغة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية القوات الإسرائيلية في مواجهة التحديات الأمنية.. تأسست هذه الوحدة في عام 1939 مع تأسيس منظمة "الهاجاناه" العسكرية الإسرائيلية وكانت سرية حتى عام 1974.

هذه الوحدة تستخدم كلابًا مدربة تدريبا عاليا، وتعمل في مجموعة متنوعة من المهام.. يتم استقطابها من ألمانيا وبلجيكا وهولندا و يبلغ عدد الكلاب في الوحدة حوالي 100 كلب، وتختلف تخصصاتها لتغطية مختلف المهام.

تتم عملية تأهيل الكلاب في وحدة "عوكتس" خلال فترة تدريب تستمر 17 شهرًا، حيث يتم توفير غرف خاصة لإقامتها وتغذيتها بانتظام.. يتم تدريب الكلاب مع الجندي المرافق لكل كلب لمدة 8 أشهر، وتتضمن التدريبات جلسات رياضية لتحسين مرونتها ولياقتها البدنية.

تعتمد وحدة "عوكتس" على حواس الكلاب القوية جداً، مثل حاسة الشم والسمع، وتستخدم أسنانها الحادة وجسمها المرن للهجوم ودخول الأماكن الضيقة..

بالرغم من استخدام هذه الوحدة في الحرب على غزة، يظل الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات في فك شيفرة أنفاق القطاع ..