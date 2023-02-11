ميدفيديف يهاجم بايدن بكلمات تجاوزت حدود اللياقة الدبلوماسية

عجوز وخرف، لكن هذا لا يمنعه من النجاح بولاية رئاسية ثانية، هكذا جاءت كلمات دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بخصوص الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعاني "بحسب كلامه" من الخرف التدريجي.

لاحظنا أنه يخلط بين الأسماء والتواريخ ويضيع في مكتبه، و أنفق أكثر من مائة مليار دولار على بلد منهار لا يعرفه الموطنون الأمريكيون، كما أنه يعتبر المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة سببها روسيا.

ليس هذا فقط، بل إن السياسي الروسي ذهب لأن يعرب عن عدم استغرابه إذا كان شرود بايدن الذهني " حسب وصفه " سببا في الحرب العالمية الثالثة.