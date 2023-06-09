كندا.. توبيخ طالب مسلم لرفضه المشاركة بفعاليات للمثليين

معلمة كندية تثير جدلا واسعا بعد توبيخها طالبا مسلما في إحدى قاعات مدرسة "لندنديري" بمدينة أدمونتون الكندية؛ إثر رفضه المشاركة في فعاليات لـ"مجتمع الميم".

وتداول ناشطون تسجيلا صوتيا للمعلمة وهي تنتقد الطالب لغيابه عن أنشطة "شهر الفخر" أو ما يُعرف بـ"LGBT Pride Month"، والذي يوافق يونيو من كل عام ويحتفل فيه المثليون.

وخاطبت المعلمة الطالب، الذي حاول التهرب من الفعالية بحجة تناول الغداء، بأسلوب فض وبنبرة لم تخلُ من التهديد والوعيد، وطالبته بالمشاركة في الفعالية مقابل السماح له بممارسة طقوسه الدينية.

أثار الموقف غضبا واستنكارا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، ومخاوف من انتشار خطاب الكراهية.