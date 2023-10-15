لماذا أرجأت إسرائيل توغلها البري في غزة‎؟

بعد أن دقّت طبول الحرب في الميدان .. إسرائيل ترجئ توغلها البرّي في قطاع غزة؛ بسبب الظروف الجوية السيئة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي نقلت عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، لم تكشف عن هويتهم، أنه كان من المفترض أن يبدأ الهجوم البري عطلة نهاية هذا الأسبوع، لكن تم تأجيله جزئيا بسبب السماء الملبدة بالغيوم والتي ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية أثناء الاجتياح.

وذكرت نيويورك تايمز -نقلا عن المسؤولين- أنه من المتوقع أن يتضمن الهجوم البري الإسرائيلي استخدام وحدات مشاة ودبابات وخبراء متفجرات.. إضافةً لغطاء جوي من الطائرات المقاتلة والمروحيات والمسيرات والمدفعية التي يتم إطلاقها من الأرض والبحر.

هذه العملية العسكرية قد تورط إسرائيل في حرب مدن على مدى أشهر، تقول الصحيفة، خاصة أن هناك على الأرجح عشرات الآلاف من مقاتلي حماس يتحصنون في مخابئ ومئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض شمالي القطاع.

ويقول الضباط للصحيفة إن حماس تخطط أيضا للوصول إلى المنطقة خلف الخطوط الإسرائيلية باستخدام نظام الأنفاق المعقد، وهنا تكمن المعضلة الإستراتيجية في أن قوات حماس يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في تحصين نفسها مع الرهائن تحت الأرض.