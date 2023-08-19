رُسل سلام.. أخصائية تخدير عراقية تكشف سبب امتهانها رياضة اليوغا

بالرغم من امتياز محافظة واسط في العراق بالطابع العشائري، والتحفظ الذي تنتهجه الأسر فيها، فإن رُسل سلام أصرت على الدخول في مضمار رياضة اليوغا، مع امتهانها تخصص التخدير الطبي، ومن ثم السعي لإنشاء أكاديمية خاصة بهذه الرياضة للبنات.

بعد ثلاث سنوات من التدريب المتواصل، تطورت رسل في فن اليوغا وهي تطمح إلى الحصول على شهادة رسمية، إضافة إلى الشروع في التدريب.

بفوائد صحية تسهم في معالجة أمراض الضغط والسكر والتعامل مع الحوامل، ونفسية تدخل في تهذيب النفس، تتحدث رُسل عما تقدمه رياضة اليوغا، التي يمكن لها منح الطلبة والتلاميذ ما يحتاجونه من هدوء نفسي قبل أداء الامتحانات.

رياضة لا يطالها الاهتمام اللازم في العراق في ظل معاناة عديد الرياضات الفردية من نقص الاهتمام، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التعامل مع رياضات تقلل، بحسب أهل الاختصاص، من زيارات الطبيب.