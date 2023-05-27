بسبب "وزنها الثقيل".. دراسة تحذر من غرق مدينة نيويورك

هل توقعتم أن المدينة التي لا تنام أبدًا ستغرق يومًا؟..

هذا ما كشفته دراسة حديثة بأن مدينة نيويورك بدأت تغرق بالفعل، والسبب وزنها الثقيل، الذي أدى لارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من ضعف المعدل العالمي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

الدراسة ذكرت أن نيويورك المثقلة بناطحات السحاب، يبلغ وزنها 762 مليار كلغ.. هذا الرقم الضخم يشمل فقط المباني الشاهقة التي تتميز بها "المدينة التي لا تنام".

الباحثون أكدوا أن هذا الضغط على الأرض يساهم بزيادة خطر الكوارث الطبيعية في المستقبل، مطالبين باتخاذ تدابير للتخفيف من آثار الخطر المحتمل، قد يجعل المدينة "تنام للأبد".