مطالب زيلينيسكي الأخيرة تثير الرعب حول نذر "حرب شاملة"

آخر محظورات الدعم الغربي العسكري لكييف بدأت في التلاشي واحدة تلو الأخرى، مع الموافقة على تزويدها بأسلحة هجومية وليس دفاعية فقط.

فبعد الموافقة على إرسال دبابات، طالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، ما اعتبره متخصصون نوايا على مخطط لمهاجمة العمق الروسي. خصوصا أن روسيا بدأت نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في العاصمة موسكو.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسي أوروبي قوله إن بلاده وافقت على إرسال شحنة من الذخائر العنقودية المثيرة للجدل إلى أوكرانيا، وإنها كانت تعمل للحصول على إذن ألمانيا المشاركة في تصنيعها.

فهل تمثل هذه الخطوات نذر حرب شاملة، سيدفع الجميع ثمنها المرعب؟