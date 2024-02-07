من هو القاضي العربي الذي انتخب رئيساً لمحكمة العدل الدولية؟

على رأس هرم أعلى سلطة قضائية في العالم، و ثاني عربي يتقلد منصب الرئيس منذ إنشاء الهيئة الدولية قبل 78 عامًا بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي، القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية لـ3 أعوام، بعد انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جون دونوغيو.

خبر الانتخاب أعلنه القاضي بنفسه عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلا "إن انتخابه كرئيس للمحكمة هو مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة و إعلاء القانون الدولي"، مضيفًا أن بلاده لبنان كانت حاضرة في ذهنه لحظة انتخابه، فإن همّه الدائم هو أن تعود العاصمة بيروت أمًّا للشرائع كما تُلقب.

القاضي سلام برز كأحد القضاة العرب الثلاثة في محكمة لاهاي في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. انضم إلى المحكمة في عام 2018، بعد أن شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة، من عام 2007 وحتى 2017، حيث تبوأ عددًا من المناصب الرفيعة.

خلال مسيرته المهنية، وفيما يتعلق بالجانب الأكاديمي في حياته، فقد حصل على شهادة الدكتوراه من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، كما حصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد، إضافة إلى أن القاضي البيروتي صاحب 71 عامًا أصدر مؤلفات عدة في السياسة والتاريخ القانون .. كان آخرها لبنان بين الأمس والغد.