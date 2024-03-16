يتردد كثيراً في حرب غزة.. ماذا يعني مصطلح جمهورية الموز؟

لسنا جمهورية من جمهوريات الموز، هكذا رد حزب الليكود بقيادة نتنياهو على مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن اقتراح وجوب إقامة انتخابات جديدة في الدولة العبرية، أخيرا، فماذا يعني هذا المصطلح الذي تردد كثيرًا في حرب غزة، وفي مناوشات سياسية سابقة تاريخيًا؟

جمهورية الموز مصطلح ساخر يُطلق للانتقاص من دولة غير مستقرة سياسيًا أو اقتصاديًا، يطال في غالب الأمر دولًا فقيرة في أمريكا الجنوبية أو أفريقيا وغيرها، فحواه حكومات ديكتاتورية تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على أراضيها مقابل المال، حيث يكون قائد الحكومة منساقًا لقوى خارجية بحجة الفقر والهشاشة الاقتصادية للبلد، يحدث هذا بناءً على قرار بنية طبقية ومجتمع صغير حاكم له سلطة التحكم بموارد البلاد.

صاغ المصطلح للمرة الأولى الكاتب الأمريكي أوليفر هنري، للإشارة إلى هندوراس في كتابه «الملفوف والملوك» الذي صدر عام 1904، وجسد فيه كيف أن الأمريكيين سئموا محاولة زراعة الفاكهة في بلدهم البارد، فانتقلت شركاتهم العملاقة إلى هندوراس، وشيّدوا الطرق والموانئ هناك مقابل الأرض، وفي أجواء ملائمة لزراعة الموز تحديدا، ليبقى هذا المصطلح حاضرًا في كثير من محافل المناحرات السياسية.