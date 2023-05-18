اختفت من سوريا.. بيع أقدم مخطوطة للتوراة بمبلغ ضخم

مقابل 38.1 مليون دولار بيعت نسخة التوراة الأقدم والأكثر اكتمالا باللغة العبرية في العالم بحسب ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات.

وتعود هذه النسخة التي لا يتجاوز المفقود منها 12 ورقة إلى أكثر من ألف عام وسميت بـ "مخطوطة ساسون" نسبة إلى مالكها ديفيد سلومون ساسون.

وبيعت المخطوطة للسفير الأمريكي السابق ورئيس اللجنة اليهودية الأمريكية ألفريد موزس الذي قدم النسخة إلى متحف يهودي في إسرائيل.

واختفى هذا الكتاب الذي يعد واحدا من أغلى المخطوطات الأثرية من داخل كنيس يهودي في سوريا لأكثر من 500 عام قبل أن يظهر مجددا عام 1929.