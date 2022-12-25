الإشارة التي أشعلت غضب الأكراد في باريس

غضب الأكراد يشعل باريس بعد مقتل ثلاثة أكراد على يد مسن فرنسي معروف بدوافعه العنصرية ومعاداته للمهاجرين، لكن الاحتجاجات الكردية بدأت سلمية بحسب السلطات الفرنسية قبل أن ينفجر غضب الأكراد جراء استفزاز أفراد في سيارة عابرة، للمحتجين الأكراد بإشارة تنظيم الذئاب الرمادية؛ وهي منظمة تركية يمينية متطرفة يكرهها الأكراد تقول بالتفوق للعرق والشعب التركي كما تعارض أي تسوية سياسية مع الأكراد، بل إنها تعادي حتى السلطات التركية الرسمية وسبق أن اتهمت بالإرهاب.