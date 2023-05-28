"طريق التنمية".. مشروع يربط بين دول الخليج وتركيا عبر العراق

بتكلفة تقدر بنحو سبعة عشر مليار دولار، وبطول يصل إلى ألف ومائتي كيلومتر.. العراق يكشف عن مشروع خط بري وخط سكك حديد يرْبط الخليج بالحدود التركِية.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رأى أن المشروع الذي سمي بـ"طريق التنمية" يمثل ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي ويخدم جيران العراق والمنطقة.

ويبدو أن العراق يسعى من خلال هذا المشروع الذي من المتوقع اكتماله خلال خمس سنوات للتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا من خلال استغلال موقعه الجغرافي.

وتطمح بغداد إلى تنفيذ المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة بشكل استثماري، حيث بإمكان تلك الدول المشاركة في إنجاز جزء منه.