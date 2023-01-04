يجمع بين الرياضة والمحتوى الرقمي.. ما هو دوري الملوك ؟

دوري الملوك أو كينغز ليغ، بطولة كرة قدم تنظمها شركة "كوزموس" التي يملكها جيرارد بيكيه، تلعب مبارياتها يوم الأحد وتتكون من 12 فريقا، يبلغ عدد لاعبي كل منها 7 في كل فريق ، تقسم المباراة فيها الى شوطين تبلغ مدة كل شوط 20 دقيقة .

البطولة التي انطلقت مع بداية 2023 يقود فرقها نجوم البرامج المباشرة ولاعبون سابقون، أمثال إيكر كاسياس وسيرجيو أغويرو، أما الفرق فتضم لاعبين أمثال تشيشاريتو وتامودو وغيرهم .

قواعد اللعبة تبدو مختلفة بعض الشيء عن كرة القدم الاعتيادية بحيث ستكون ركلة البداية بنفس طريقة كرة الماء، توضع الكرة في المنتصف ويجب على لاعبي كل فريق الركض نحوها ، بينما يتم تمييز التسلل بخط أفقي على حافة منطقة جزاء كل فريق مع بدائل غير محدودة في كل مباراة ، كما يمنح صاحب ضربة الجزاء 5 ثوانٍ للتسجيل فقط .

ويمكن مشاهدة جميع المباريات مباشرة على القناة الرسمية لــ"كينغيز لييغ" على تطبيق تويتش، وكذلك على قنوات قادة فرق الدوري على يوتيوب .