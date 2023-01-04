يجمع بين الرياضة والمحتوى الرقمي.. ما هو دوري الملوك ؟

يجمع بين الرياضة والمحتوى الرقمي.. ما هو دوري الملوك ؟

هاني رعد
هاني رعد

دوري الملوك أو كينغز ليغ، بطولة كرة قدم تنظمها شركة "كوزموس" التي يملكها جيرارد بيكيه، تلعب مبارياتها يوم الأحد وتتكون من 12 فريقا، يبلغ عدد لاعبي كل منها 7 في كل فريق ، تقسم المباراة فيها الى شوطين تبلغ مدة كل شوط 20 دقيقة .

البطولة التي انطلقت مع بداية 2023 يقود فرقها نجوم البرامج المباشرة ولاعبون سابقون، أمثال إيكر كاسياس وسيرجيو أغويرو، أما الفرق فتضم لاعبين أمثال تشيشاريتو وتامودو وغيرهم .

قواعد اللعبة تبدو مختلفة بعض الشيء عن كرة القدم الاعتيادية بحيث ستكون ركلة البداية بنفس طريقة كرة الماء، توضع الكرة في المنتصف ويجب على لاعبي كل فريق الركض نحوها ، بينما يتم تمييز التسلل بخط أفقي على حافة منطقة جزاء كل فريق مع بدائل غير محدودة في كل مباراة ، كما يمنح صاحب ضربة الجزاء 5 ثوانٍ للتسجيل فقط .

ويمكن مشاهدة جميع المباريات مباشرة على القناة الرسمية لــ"كينغيز لييغ" على تطبيق تويتش، وكذلك على قنوات قادة فرق الدوري على يوتيوب .

جيرارد بيكيه
سيرجيو أغويرو
إيكر كاسياس

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