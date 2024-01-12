بصواريخ ثقيلة وفتاكة.. هذه الأسلحة التي ضربت بها أمريكا وبريطانيا الحوثيين

بعد غارات مكثفة شنتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع الحوثيين في اليمن بمحافظات عدة، أسلحة من العيار الثقيل كانت فيصل العملية، فما هي وأي معدات تم استخدامها؟.

صواريخ توماهوك التابعة للبحرية الأمريكية، تحلق على ارتفاع منخفض وقادرة على إيصال رأس حربي تقليدي يبلغ وزنه 1000 رطل لمئات الأميال، يتم إطلاقها من السفن السطحية، يمكنها التغلب على أنظمة الدفاع الجوي، مع ميزة تغيير المسارات بعد الإطلاق حسب الاحتياجات.

غواصة الصواريخ يو إس إس فلوريدا، هي سلاح فتاك آخر اسُتخدم، حيث إنها واحدة من أربع غواصات تعمل بالطاقة النووية في أسطول البحرية الأمريكية، تم تحويلها إلى غواصات صاروخية موجهة بين عامي 2005 و 2007، في استطاعتها حمل 154 صاروخ توماهوك، أي قرابة أربعة أضعاف استطاعة الغواصات الهجومية الأحدث للبحرية الأمريكية.

مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية، Arleigh Burke، والتي يبلغ عددها حوالي 70 في خدمة البحرية الأمريكية، على متنها 10 آلاف طن من الأسلحة الدفاعية وتشكل العمود الفقري لسلاح البحرية الأمريكي، أما آخر الأسلحة المستخدمة وبحسب تقرير لسي إن إن، فكانت مقاتلات تايفون من بريطانيا، وهي طائرات نفاثة بمحركين يمكنها التحليق على ارتقاع 55 ألف قدم، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن أربعًا منها أطلقت عديد القذائف من طراز بيفواي و4 قنابل برؤوس حربية تزن كل منها 500 رطل في الهجوم الأخير على مواقع الحوثيين.