كواليس أزمة المتقاعدين العسكريين الأردنيين في قطر

وقفة احتجاجية نادرة لمتقاعدين عسكريين أردنيين في قطر، أثارت الكثير من ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما أسبابها؟

تعاقد هؤلاء المتقاعدين مع شركة في الأردن، للعمل ضمن فرق تأمين كأس العالم بقطر. وخضعوا لتدريبات قبيل سفرهم.

وتضمنت عقودهم الحصول على خمسة آلاف دولار، منها ألف كمقدم لتدبير أحوالهم عند الوصول لقطر. مع تحديد مهامهم الأمنية خلال البطولة، بحسب وسائل إعلام أردنية.

قالوا إن الشركة حجزت لهم تذاكر ذهاب فقط، وعند وصولهم لقطر، تفاجأوا بعدم تحقيق أي من وعود الشركة، كما تردد أن بعضهم كُلف بوظائف غير الأمن.

حاولوا التواصل مع مقر الشركة في عمان، أو أحد مسؤوليها، لكنهم اختفوا، وقيل لهم إن مقر الشركة أُغلق. فاعتبروا أنهم تعرضوا لخديعة.

نظموا وقفة احتجاجية، دعوا خلالها السلطات القطرية للتدخل، وإبرام عقود جديدة معهم. وذكرت وسائل إعلام قطرية وأردنية، أن مسؤولين قطريين التقوهم، وطالبوهم بعدم التظاهر، مع وعود بحل مشكلتهم، فيما أعلنت الحكومة الأردنية، متابعتها القضية، لتقديم كل مساعدة ممكنة. بالتعاون مع الجهات القطرية.