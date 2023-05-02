البتراء تتألق بسحرها وتاريخها في مهرجانها الضوئي

تألقت مدينة البتراء في الأردن بمهرجانها الضوئي الذي انطلق قبل أيام بتنظيم من شركة أنا الأردن بالشراكة مع (Andrei visuals) وشركة (R.B Event Technology)، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياح في المملكة.

وقالت المدير التنفيذي لشركة "أنا الأردن" لانا السقا لـ "إرم نيوز" إن الهدف من المهرجان هو خلق تجربة ليلية جديدة لسياح البتراء، مضيفة أن الاقبال على المهرجان كبير جدا.

من جهته قال صاحب الفكرة المهندس المعماري أندريه صنوبر إن الهدف من المهرجان هو تكريم حضارة الأنباط الغنية والاحتفاء بها من خلال دعوة الزوار لاكتشافها.

وبين، أن فكرة المهرجان تركز على ثقافة الأنباط وطقوسهم وتنويرهم للعالم، من خلال استخدام فن الرسم الرقمي ثلاثي الأبعاد بطريقة محترفة، وعرض لوحات لثمانية فنانين من العالم.

ويهدف المهرجان إلى إظهار المدينة الأثرية بصورة جمالية وجذابة باستخدام تقنيات حديثة وعبر عروض فريدة للضوء والصوت، من خلال إضاءة واجهة الخزنة أهم معالم المدينة بتصاميم لنخبة من أشهر الفنانين البصريين العالميين من الأردن، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المجر تركيا، واندونيسيا.