أسواق حلب القديمة تنفض عنها غبار الحرب وتستعيد شيئًا من ذاكرتها القديمة

بأياد تنفض غبار الحرب عن أسواق المدينة القديمة، تستعيد حلب السورية بعضًا من ذاكرة الماضي بعد سنوات الحرب، وترمم أسواقًا مسقوفة، هي الأطول في العالم، وتلبي رغبة الزائر مهما كان الطلب .

تعود الحياة تدريجيًّا إلى الحجارة التي تبلغ من العمر 1300 عام، عاشت معها أجيال حلبية مختلفة وملاك محال يرى أصحابها في هذه الأسواق دواءً لأرواحهم، لا سيما وأن بعضهم أمضى كتاجر قرابة الـ60 عامًا هنا .

يفتح التجار أبواب محالهم من جديد بعدما نقل معظمهم تجارته خارج أسوار المدينة القديمة، في حين تأمل هذه الوجوه المتعبة، أن تستعيد الأسواق هنا نبضها من جديد وتفاصيل حياة كانت عصيّة على الوصف .