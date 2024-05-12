من هو العقرب العراقي "مهرب البشر" إلى أوروبا؟

المطلوب الأول في أوروبا بتهمة تهريب المهاجرين.. العقل المدبر لشبكة واسعة من المهربين.. مطلوب من قبل الشرطة في عدة دول.. مدان بـ121 تهمة.. ورث التهريب من شقيقه.. فمن هو المهرب العراقي الملقب بـ"العقرب"؟

برزان كمال مجيد، شاب كردي عراقي الجنسية، يبلغ من العمر 38 عاما، كان يعيش في بريطانيا سابقا قبل ترحيله عام 2015 ليعود ويقيم حتى يومنا هذا في السليمانية بكردستان العراق، ويلقب نفسه بالعقرب، ويعتبر المطلوب الأول في أوروبا بتهمة تهريب المهاجرين.

العقرب برزان نفذ وما يزال ينفذ عملياته في تهريب البشر والتي بدأها منذ عام 2016، إذ ساهم بتهريب الآلاف مسيطرا هو وعصابته على جزء كبير من أنشطة التهريب بالقوارب والشاحنات إلى أوروبا.

لم يكشف العقرب في مقابلة مع "بي بي سي" عن عدد مَنْ هربهم، قائلا: "ربما ألف وربما 10000 آلاف لا أعرف.. لم أحصهم"، مشددا أنهم توسلوا إليه لنقلهم إلى أوروبا نافيا أن يكون زعيم عصابة، ومعتبرا نفسه مجرد رجل يسعى لكسب المال.

العقرب ورث مصلحة تهريب البشر من شقيقه الأكبر الذي سُجن في بلجيكا، وهو مدان غيابياً اليوم بـ121 تهمة تتعلق بتهريب البشر، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 834 ألف جنيه إسترليني في أكتوبر 2022 من قبل محكمة بلجيكية.