صوت مغني راب إيراني يصل إلى الكونغرس الأمريكي.. ما القصة؟

"إشاعة الفساد في الأرض".. هذه التهمة كفيلة بالحكم على مغني الراب الإيراني المعارض توماج صالحي بالإعدام.

توماج اشتهر بتأليف الأغاني الاحتجاجية ضد السياسات الإيرانية التي كانت محور انتفاضة المرأة والحياة والحرية التي اندلعت بعد وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني في الحجز عام 2022.

الحكم على توماج بالإعدام من قبل محكمة الثورة أثار موجة احتجاجية عالمية ضد هذا الحكم، ما دفع مشرعين في الكونغرس الأمريكي إلى عرض مشروع قانون باسمه يهدف لمعاقبة المسؤولين القضائيين في إيران والمتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان.

قانون توماج يتضمن فرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين ومحققين في المحاكم الثورية الإيرانية، بسبب لعبهم دورًا محوريًا في حملة القمع التي تستهدف المعارضة في إيران والمنادين بالحريات العامة، إذ سيسمح مشروع القانون في حال إقراره باعتبار أي حكم يصدر عن المحاكم الإيرانية بحق السجناء انتهاكًا لحقوق الإنسان.

"يونغ كيم" عضو الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي قالت إن هذا القانون سيسمح للولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب توماج وغيره من المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية واتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني.