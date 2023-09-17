تضارب بشأن إصابة قديروف بمرض خطير ودخوله في غيبوبة

جدل وتضارب بشأن صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

المخابرات الأوكرانية زعمت أن قديروف، البالغ من العمر 46 عاما، دخل في غيبوبة بشكل مفاجئ ووضعه الصحي حرج إثر إصابته بمرض خطير.

وبحسب الديلي ميل البريطانية، فإن حليف بوتين يعاني أزمة صحية بسبب مشاكل خطيرة في الكلى.

تقارير أوكرانية زعمت أيضا أن قديروف تم نقله جواً إلى موسكو لتلقي العلاج بعد دخوله في غيبوبة منذ عدة أيام.

في المقابل، نفى عمر داودوف، مساعد الرئيس الشيشاني، هذه الأنباء، ونشر فيديو يظهر فيه قديروف خلال نزهة مسائية مع عائلته.

وفي وقت سابق، عزل قديروف طبيبه الخان سليمانوف من منصبه بعد اتهامه بتسميمه، بحسب الديلي ميل التي قالت أيضا إن سليمانوف "دُفن حياً" بأمر من قديروف، لكن مصادر شيشانية أنكرت وفاته، زاعمة أنه يعيش الآن في أذربيجان.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة انتشرت بشكل متكرر شائعات حول مرض قديروف، لكنه كان يظهر في كل مرة وينفيها.