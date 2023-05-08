إيران تعرض مواقع أثرية تاريخية للبيع في مزاد علني على الإنترنت.. فما السبب؟

إيران تعرض كنوزها الأثرية التاريخية في مزاد علني على الإنترنت.

هذا ما كشفته صحيفة "التايمز" البريطانية التي قالت إنه سيتم طرح 19 موقعا أثريا في إيران للبيع في 22 مايو المقبل في مسعي لخفض ديون الدولة التي تواجه عقوبات مشددة.

وكان قادة البلاد وعلى رأسهم المرشد الأعلى خامنئي قد وافقوا على تكليف لجنة من 7 أعضاء لبيع ممتلكات وأصول الحكومة في أسرع وقت ممكن، في خطة أثارت جدلا واسعا بحسب الصحيفة.

وأدان خبراء ونخب ثقافية وأكاديمية في البلاد هذا القرار وحذروا من إمكانية تعرض هذه المباني الأثرية التي يزيد عمر بعضها عن 1000 عام لخطر الاندثار في حال بيعها.