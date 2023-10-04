هل تستعد موسكو للحرب النووية؟

وفق سيناريو يفترض بدء صراع نووي، روسيا تجري تدريبات على إخلاء المدنيين من مناطق الإشعاع في جميع أنحاء البلاد.. فهل تستعد موسكو للحرب النووية؟

موقع بازا الروسي نشر وثائق مسربة تتضمن سيناريو تدريبات الدفاع المدني بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.

وربما روسيا تجري تدريبات على الدفاع المدني بصورة شبه يومية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء التدريبات في وقت واحد و في جميع أنحاء البلاد.. كما ستكون أكثر اتساعا مما كانت عليه في السنوات السابقة.

وقال مصدر لموقع "بازا" إنه تم "إدخال تحديثات على سيناريو التدريب بما يتوافق مع الوقائع الحديثة".

هذه التدريبات جاءت في الوقت الذي يتم حث الرئيس بوتين على إجراء اختبار على قنبلة ذرية..

وصرح ميخائيل كوفالتشوك رئيس أكبر مركز لأبحاث الطاقة النووية في روسيا، أن على الكرملين أن يجري تجربة أسلحة نووية في المحيط المتجمد الشمالي كاستعراض للقوة.

كوفالتشوك عقد مقارنات مع تجربة تفجير قنبلة قيصر في 1961 إبان حكم الاتحاد السوفييتي والتي تعد أقوى سلاح نووي يتم تفجيره مدعياً أن عملية الاختبار أرغمت الولايات المتحدة على التفاوض مع الاتحاد السوفييتي وتخليها عن خطابها العدواني. وقد تم إجراء ذلك الاختبار فوق أرخبيل "نوفايا زيمليا" في المنطقة القطبية الشمالية ..

وقال إن الوضع في ذلك الوقت مشابه جداً لما يحدث الآن مضيفا أنه يكفي تنفيذ عدة تجارب في "نوفايا زيمليا"، أو على الاقل واحدة.. وبعدها كل شيء سيوضع في مكانه ..

وكان وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" قد زار "نوفايا زيمليا" في أوغسطس الماضي بينما أظهرت صور للأقمار الصناعية وجود منشآت جديدة ومعدات بناء في الموقع.