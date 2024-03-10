"لأكثر من 22 عاما".. رجل عراقي يقدم الطعام للفقراء مجانا

دون كلل أو ملل ولأكثر من 22 عاماً، يقدم هذا الرجل العراقي الطعام مجانا للفقراء والمساكين والنازحين.

الحاج نامق ابن مدينة السليمانية شمالي العراق، رجل اتخذ من مساعدة الآخرين منهجا ثابتا في حياته اليومية فلم يبخل بماله ووقته وجهده، إذ يقوم بإطعام أكثر من 100 شخص يوميا، ولم يتوقف يوما عن فعل هذا الأمر.

عراقيون أثنوا على مبادرة الحاج نامق واصفين إياه بأنه رجل جامع للأطياف كافة، فتجد عنده العربي والكردي والصابئي والمسيحي وقوميات أخرى.

بعد هذا المشوار الطويل في عمل الخير يسعى الحاج نامق لافتتاح مؤسسة خيرية كبيرة ليتمكن عبرها من تقديم الكثير من المساعدات للفقراء والمحتاجين في العراق.