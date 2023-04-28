صحيفة: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بـ17 كيلوغراما من المتفجرات

مفاجأة تكشفها تقارير غربية.. أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بـ17 كيلوغراما من المتفجرات.

صحيفة "بيلد" الألمانية استندت في معلوماتها على ناشط أوكراني مقرب من المخابرات، قال إن ضباط المخابرات تلقوا معلومات حول رحلة بوتين إلى منطقة رودنيفو الصناعية قرب موسكو.

الصحيفة ذكرت أن السلطات الأوكرانية قررت إطلاق طائرة بدون طيار تحمل 17 كيلوغراما من عبوات متفجرة من نوع M112 يستخدمها الجيشان الأمريكي والكندي.

لكن المسيرة الأوكرانية أخطأت هدفها وتحطمت في قرية على بعد 20 كيلومترا من موقع زيارة الرئيس الروسي.

ولم تشر وسائل الإعلام الروسية إلى عملية الاغتيال المزعومة، لكن الكرملين وصف تلك التقارير بـ"التلفيقات الصفراء".