سابقة تاريخية.. لمن انحنى زعيم كوريا الشمالية؟

في مشهد لم تعهده كوريا الشمالية من قبل الزعيم "كيم جونغ أون" ينحني أمام قبر مسؤول عسكري في بلاده.. وكان لافتاً للانتباه أن صحفاً محلية نشرت صورة "كيم" وهو ينحني أمام القبر وهي سابقة في تاريخ البلاد.

فكان لابدّ من تساؤلات حول هوية هذا الرجل..

المسؤول العسكري الراحل هو "هيون تشول هاي"، توفي عام 2022 وأقيمت له جنازة رسمية كبيرة في بيونج يانج، وبث التلفزيون الحكومي فيلمًا وثائقيًا عن علاقة كيم وهاي.

ووفقاً لوسائل إعلامٍ كورية ارتقى "هاي" بثبات في مراتب السلطة حتى أًصبح مشيراً في الجيش، وهي أعلى رتبة عسكرية بعد القائد نفسه.. كرس حياته المهنية للعمل كحارس لعائلة "كيم جونغ أون"، ولعب دوراً رئيسياً في الإشراف على صعود كيم إلى السلطة.