عصير الزبيب والبقلاوة.. طقوس رمضانية حاضرة في العراق

العصائر والحلويات.. طقوس رمضانية حاضرة في العراق، فهنا مدن كردستان شمال البلاد تشتهر بتحضير عصير الزبيب المستحضر من العنب المجفف.

عصير الزبيب يلاقي رواجا كبيرا في شهر رمضان، وله طعم خاص على مائدة الإفطار في العراق؛ إذ تشتهر محافظة السليمانية بالزبيب وكثرة بساتين العنب، ومهنة بيع عصير العنب يزاولها أهل المنطقة منذ القدم.

أما في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب والوسط فلا بد للحلويات أن تكون حاضرة في شهر رمضان وخاصة البقلاوة التي تعد عنصرا أساسيا بعد الإفطار عند العراقيين.

كثيرة هي الطقوس الرمضانية في العراق والتي أصبحت مع مرور الزمن عادات لا يمكن التخلي عنها في الشهر الفضيل.