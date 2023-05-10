تفاصيل الهجوم على كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة التونسية

هجوم مسلح هو الأول من نوعه منذ أكثر من 20 عاما يستهدف كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة التونسية.

فأثناء احتفال ديني لمئات اليهود داخل الكنيس الأقدم في إفريقيا، سُمع دوي إطلاق نار، ليعم بعدها الرعب والهلع بين السياح المتواجدين الذين أتوا من أوروبا وإسرائيل وفق وكالة رويترز.

وزارة الداخلية التونسية قالت إن رجل أمن تابع للحرس البحري قتل زميله ثم حاول الوصول إلى محيط المعبد وأطلق النار بعشوائية قبل أن تتصدى له القوات الأمنية وترديه قتيلا.

أسفر الهجوم عن مقتل شخصين من الزوار أحدهم تونسي والأخر فرنسي وإصابة 4 آخرين جراحهم متفاوتة، بحسب الوزارة التي قالت إن 6 رجال أمن أصيبوا أيضا في الحادث، توفي أحدهم متأثرا بإصابته.