بعد فوزه بولاية جديدة.. كم تبلغ ثروة أردوغان؟

قبل يوم من أداء اليمين الدستورية رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة.. الجريدة الرسمية التركية تنشر الذمة المالية لأردوغان المقرر أن يستمر في منصبه لمدة 5 سنوات مقبلة.

أردوغان يمتلك أكثر من مليون و 854 ألف ليرة أي ما يعادل أكثر من 86 ألف دولار في حسابات في 3 فروع مصرفية.

ولديه قطعة أرض مساحتها 2000 متر بقيمة 10 آلاف ليرة تركية في قرية دومان كايا في منطقة قونيسو في ولاية ريزه مسقط رأسه منذ العام 1988.

إضافة لامتلاكه وزوجته حصتي نصف عقار بقيمة 7 ملايين و695 ألف ليرة تركية في إسطنبول منذ العام 2019.

وبحسب الجريدة الرسمية التركية، فإن ما يملكه أردوغان في جيبه هو 30 ألف ليرة، وهو مدين لأخيه مصطفى بمبلغ قدره 5 ملايين و390 ألف ليرة.