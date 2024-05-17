"إرم نيوز" ترافق عملية إجلاء مصابي "حرب غزة" من مطار العريش

عبر رحلة انطلقت من مطار أبو ظبي وصولا لمطار العريش في مصر، اجتمعت الكوادر الطبية الإماراتية على اختلاف التخصصات من أجل مواصلة عمليات إجلاء مصابي الحرب في غزة، في سلسلة إغاثات تحمل هدفا واحدا.

رحلة تشبه أخواتها على مستوى الانتظار والترتيبات التي تستلزمها ظروف كهذه، لاسيما وأن مصابي هذه الرحلة من المفترض إجلاؤهم لدولة الإمارات لم يخرجوا عبر معبر رفح أو غيره من هذه المنافذ بحكم إغلاقها، وإنما تم تجميعهم من مشافٍ مختلفة قبل إيصالهم لمطار العريش.

عبر طائرة مجهزة بأسرة خاصة وعلاج مبدئي قبل مرحلة العلاج المطولة لاحقا، صور تحكي عملية تجديد الأحلام لأجسام فرت من أزيز الرصاص، فتركت أطفالا بإعاقات دائمة ومن قبل هذا بحالة نفسية أصابت من أصيب ومن عولج.

من أبو ظبي إلى مطار العريش فأبو ظبي مرة أخرى، عملية إجلاء لمصابي حرب غزة هي السابعة عشرة في سلسلة الإغاثة الإماراتية لإجلاء مصابي الحرب، علّ الفرج يطل برأسه قريبا على غزة وأهلها بعد شهور السواد الطويلة.