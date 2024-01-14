العراق.. انتشار السرطان في قرية يثير ذعرًا بين سكانها

مرض السرطان يغزو هذه القرية في العراق.. قرية الجبور في محافظة الديوانية جنوب البلاد تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا لانتشار مرض الأورام الخبيثة.

أكثرُ من 400 إصابة بأمراض السرطان سجلتها القرية، مُوزّعةً بين الكبار والصغار، والسبب مخلّفات حربية تعود للعام 2003، وفق سكان القرية.

تدخل عاجل لمعالجة الوضع الصحي والبيئي؛ لما يمثله هذا الأمر من خطر كبير.. هذا ما يطلبه أهالي قرية الجبور من المسؤولين في المحافظة.

العديد من الزيارات الحكومية للقرية تمت في السابق، أُجريت على إثرها فحوصات لم يتم الإعلان عنها بشكلٍ رسميٍ، في الوقت الذي ترفض فيه الجهات الرسمية الحديث عن هذه القضية المؤرّقةِ، ليبقى سكان القرية معلّقين بين البقاء فيها ومواجهة هذا المصير، أو الهجرة هروبًا منه.