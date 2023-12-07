تصريحات هاريس.. غزوة كبيرة للدبلوماسية في زمن الحرب

غزوة كبيرة للدبلوماسية في زمن الحرب.. هكذا وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية رحلة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الصحيفة أوضحت أن زيارة هاريس محاولة لإظهار أن الإدارة الأمريكية تتخذ موقفاً أكثر تشدداً مع إسرائيل بشأن الخسائر المدنية الناجمة عن حربها ضد حماس.

هذا المسعى رفيع المستوى وفق الصحيفة والذي تم الكشف عنه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي، خدم غرضًا مزدوجًا، أولا مخاطبة القادة في المنطقة، وثانيا إيجاد صدى لدى الناخبين الأمريكيين الساخطين، ولاسيما الديموغرافية التي دعمت بايدن في عام 2020.