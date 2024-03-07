"محطة نووية على القمر".. هذا ما تخطط له روسيا والصين

إنشاء محطة للطاقة النووية على سطح القمر.. هذا تخطط له روسيا والصين بين عامي 2033 و2035.

الهدف من هذا المشروع الضخم وفق روسيا توفير الطاقة للمستوطنات البشرية المستقبلية في القمر، وسط اتهامات أمريكية لموسكو بتطوير سلاح نووي فضائي لديه القدرة على تدمير شبكات الأقمار الاصطناعية الغربية.

الألواح الشمسية لن يكون باستطاعتها توفير ما يكفي من الطاقة للمستوطنات البشرية المستقبلية على القمر والمنشآت النووية هي الحل.. هذا ما ذهب إليه رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف.

وتسعى روسيا وفق بوريسوف إلى بناء سفينة شحن فضائية تعمل بالطاقة النووية إلا أنها لم تقرر بعد كيفية تبريد مفاعلها.

وهذه السفينة ستكون قادرة بفضل مفاعل نووي وتوربينات عالية الطاقة على نقل شحنات كبيرة من مدار إلى آخر وجمع الحطام الفضائي والمشاركة في العديد من المهام الأخرى.