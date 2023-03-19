بعد خسائر فادحة.. رئيس فاغنر يتوعد الأوكرانيين بـ 30 ألف مقاتل جديد

بعدما تكبدت خسائر فادحة في مدينة باخموت الاستراتيجية شرق أوكرانيا.. مجموعة فاغنر الروسية تعتزم تجنيد 30 ألف مقاتل جديد بحلول منتصف مايو المقبل، وفق ما أعلن مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين.

بريغوجين زعم في رسالة صوتية أن مراكز التجنيد التابعة للمجموعة، التي أعلن الأسبوع الماضي فتحها في 42 مدينة روسية، تجند ما بين 500 و800 فرد في المتوسط يوميا.

وذكر أن التجنيد يسير بشكل أحسن مما كان يتوقع، وأن المتطوعين بحالة بدنية أفضل من السجناء الذين جندهم من قبل.

وبينما قدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي عدد أفراد فاغنر في أوكرانيا بنحو 50 ألفا، بينهم 40 ألف سجين، تقول أوكرانيا إن نحو 30 ألفا منهم فروا أو قتلوا أو أصيبوا في الحرب.