جدل في الأردن بشأن حملة تطعيم لطلبة المدارس

جدل ومخاوف وترقب.. هكذا يبدو حال الأردنيين وهم يتابعون تطورات قضية التطعيم ضد الإصابة بالحصبة في البلاد.

القضية ظهرت إلى العلن قبل أيام مع انتشار تسريب صوتي يحذر من لقاحات مشكوك في مأمونيتها تنوي وزارة الصحة تقديمها خلال حملة وطنية للتطعيم في المدارس ضد الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية.

أولياء أمور أظهروا قلقا متزايدا من الحملة، مع الشكوك المتداولة عن المطعوم ذي المنشأ الهندي، والشائعات حول تسجيل وفيات جراء المطعوم في بعض الدول، متسائلين أيضا عن قانونية إجبار أبنائهم على تلقي المطعوم.

وفي محاولة لحسم الجدل، خرج وزير الصحة الأردني في مؤتمر صحفي ليؤكد أن الوزارة لا يمكن أن تعرض أبناء الأردنيين للخطر، وأن إعطاء المطاعيم لا يتم بشكل إجباري.

الوزير رد على ما نشر حول وفيات جراء المطعوم في إحدى الدول العربية، مؤكدا أن الواقعة نتجت عن خطأ طبي، وليس بسبب اللقاح، عازيا الشائعات إلى ما وصفها بـ "جهات غير مسؤولة".

المطعوم لم يصل بعد، وفق تأكيد الوزير، الذي أشار إلى ترقب وصوله بنهاية الشهر الجاري، ما يبقي باب الجدل في الأردن حول لقاح الحصبة مفتوحا حتى لحظة إطلاق حملة التطعيم.