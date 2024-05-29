"يتيح لبايدن اجتياح هولندا لإنقاذ نتنياهو".. ما هو "قانون غزو لاهاي"؟

التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل ليست مجرد تصريحات بل تستند إلى قانون أمريكي يسمّى "قانون غزو لاهاي"، يشرعن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد المحكمة الجنائية الدولية، فما هذا القانون المثير للجدل؟

رسالة تهديد واضحة وُجّهت من قبل 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مفادها أن إصدار مذكرة اعتقال للقيادة الإسرائيلية يشكل تهديدًا لسيادة الولايات المتحدة، وقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية يعطي الإدارة المدى الذي ستذهب إليه لحماية تلك السيادة.

أعضاء الكونغرس يشيرون هنا، صراحة، إلى قانون أمريكي يستهدف المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد، ويسمّى قانون غزو لاهاي.

قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية والذي يُطلق عليه، بشكل غير رسمي، قانون غزو لاهاي صدر، في العام 2002، بعد أن وقَّع عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش ليصبح قانونًا ردًا على هجمات الحادي عشر من أيلول.

القانون حصل على اسمه من المادة 2008 من قانون حماية أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية التي تسمح للرئيس الأمريكي باستخدام جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لإطلاق سراح أفراد الجيش الأمريكي والأشخاص المتحالفين المشمولين.

مصطلح الأشخاص المتحالفين المشمولين يعني الأفراد العسكريين والمسؤولين المنتخبين أو المعينين وغيرهم من الأشخاص العاملين أو العاملين بالنيابة عن حكومة دولة عضو في الناتو، أو حليف رئيس لأمريكا من خارج الناتو.

التفويض الذي منحه القانون للرئيس الأمريكي أدّى إلى تسميته بـ"قانون غزو لاهاي" لأنه يسمح للرئيس بإصدار أمر بعمل عسكري أمريكي مثل غزو هولندا، حيث تقع لاهاي لحماية المسؤولين والعسكريين الأمريكيين من محاكمتهم أو إنقاذهم من الحجز.