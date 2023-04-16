لحظات من الرعب.. نجاة رئيس وزراء اليابان من محاولة اغتيال

مشاهد رعب وهلع سادت المكان.. دوي انفجار قوي تلاه تصاعد للدخان خلق حالة من الفوضى بين الحاضرين والحراس الذين تدافعوا بشكل هستيري نحو رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

صوت الانفجار سمع بينما كان كيشيدا يلقي خطابا أمام حشد في محافظة واكاياما دعما لمرشح حزبه في الانتخابات إلا أن الحراس سارعوا إلى إجلائه خشية تعرضه لمحاولة اغتيال.

وأكدت وسائل إعلام يابانية أن كيشيدا نقل بأمان ولم يصب بأذى وأن عبوة تشبه "قنبلة دخانية" ألقيت قبل أن يسمع دوي الانفجار.

وأظهرت لقطات من بدا أنهم ضباط يقومون باعتقال مشتبه به وإبعاده عن مكان الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو 9 أشهر على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال تجمع انتخابي.