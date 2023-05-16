نعي واسع للفنان السعودي فهد الحيان.. وهذا هو سبب وفاته

نعي واسع للفنان السعودي فهد الحيان الذي توفي بسكته قلبية عن عمر ناهز 52 عاما.

اشتهر الفنان الراحل بالأدوار الكوميدية في السعودية، وفتحت له أبواب النجومية بعد مشاركته في مسلسل "طاش ما طاش".

يعد أيضا من أبرز منتجي الأعمال الفنية.

في 2006 افتتح شركة إنتاج قدم من خلالها مسلسل "غشمشم" الذي استمر طوال 6 مواسم ولعب فيه دور البطولة المطلقة.

لكنه قرر اعتزال التمثيل عام 2014 بعد مسيرة فنية استمرت نحو 20 عاما، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقا ليشارك بعدها في بعض الأعمال الكوميدية.

أثارت وفاة الحيان موجة حزن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.