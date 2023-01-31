ما هي قوات درع الوطن اليمنية الجديدة ومن قائدها؟

"درع الوطن".. قوات عسكرية أعلن عن تشكيلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، يقودها العميد بشير سيف المضربي الصبيحي.

ويبدو أن القرار يمنح هذه القوات صفة الرسمية، لا سيما وأنها تشكلت في منتصف العام 2022 تحت مسمى قوات العمالقة الجديدة، قبل أن تعلن تغيير اسمها إلى درع الوطن في سبتمبر الماضي. ويرى محللون عسكريون أن مهمتها المرجحة تتمثل في تأمين المقرات الحكومية بقوات جديدة.

أما قائدها العميد بشير المضربي، وهو في منتصف الأربعينات من عمره، فيحظى بقبول من جميع الأطراف في الجنوب، وينحدر من مديريات الصبيحة رأس العارة في محافظة لحج، وبرز كأحد القيادات العسكرية المساهمة في تحرير العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج وباب المندب والمخا وذوباب من قبضة الحوثيين.

وخلال ستة أشهر، تمكن من استكمال تأسيس 7 ألوية كنواة لـ 22 لواء يعتزم تشكيلها لقوام هذه القوة، بالتنسيق مع التحالف العربي.