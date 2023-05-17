بعد خروجه خاسرا.. شروط أوغان الخمس لدعم أحد المترشحين في انتخابات رئاسة تركيا

المرشح الثالث في الانتخابات التركية والذي خرج منها خاسراً بعد حصوله على نسبة 5.17% وهي نسبة كانت كفيلة بأن يتصدر بها واجهة المشهد وربما يحسم بها نتائج جولة الإعادة بين أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.

لكن لترجيح كفة أحد الأطراف لدى أوغان خمسة شروط.

إذ تقول صحيفة حرييت إن أوغان وضع خمسة شروط لا غنى عنها للمرشح الذي سيدعمه في الجولة الثانية، تمثلت في عدم تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، ومنع تغيير المادة الـ 66 من الدستور التي تؤكد على حقوق الجنسية التركية، وإرسال 13 مليون لاجئ إلى بلدانهم، والتخلص من دوامة سعر الفائدة والتضخم، الذي كان سببا رئيسيا في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد، والابتعاد عن التنظيمات الإرهابية وهياكلها السياسية.

وبدون هذه الشروط لن يدعم أيا من المترشحين، خصوصا وأنه كتلته التصويتية مؤثرة في نتائج جولة الإعادة، وكلى الأطراف يتسابقون لكسبها. فأي المرشحين سيدعم؟