وسط الاحتجاجات.. متظاهرون يحاصرون زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل

وللنساء اهتمامات أخرى.. فبينما كانت تعج مدن إسرائيل وشوارعها، بآلاف المتظاهرين الرافضين لخطة الإصلاح القضائي، ذهبت سارة، زوجة بنيامين نتنياهو إلى أحد صالونات التجميل في تل أبيب، بحثا عن الأناقة.

ثلاث ساعات من الرعب والخوف عاشتها سارة، بعدما حاصرها المتظاهرون لمنعها من الخروج من الصالون، ما دفع نتنياهو إلى التدخل لإنقاذها، إذ طلب من قوات الشرطة إخراجها من المكان.

نتنياهو بدا متأثرا بما جرى لزوجته، حيث وجه لها رسالة عبر تويتر، أكد فيها أنه سعيد بعودتها إلى المنزل، دون إصابتها بأذى.

واتهم نتنياهو أنصار رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، بتجاوز الخطوط الحمراء، بسبب ما وصفه بـ"مضايقة وتهديد" زوجته.