ما هو "القرقيعان" الذي يحتفل فيه خلال رمضان في العراق؟

"القرقيعان" أو الماجينة.. عادة تقليدية وتراثية سنوية خاصة بالأطفال يعرفها العراقيون وتشابه لما هو موجود في دول الخليج.. يتحراها الأطفال منتصف رمضان ويتذكر بها الكبار ذكريات الزمن الجميل.

هنا يطوف هؤلاء الأطفال مرتدين أزياء شعبية ويردّدون الأهازيج التي تختلف بحسب المناطق اختلافاً بسيطاً، ولكنها تبقى متشابهة في مضمونها، ويطرقون الأبواب للحصول على الحلوى والمكسرات.

القرقيعان تسمى أيضا الماجينة في عدد من المحافظات العراقية، وسبب تسميتها هذه مشتقة من كلمة "لولاك ماجئنا"، أما القرقيعان فأصل التسمية يعود لعادة قرع الأبواب.