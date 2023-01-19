عدن.. "هاملت" يبث الحياة في أول مبنى تشريعي بشبه الجزيرة العربية

من على سفح هضبة جبلية متوسطة في الجزء الشرقي الجنوبي من مدينة عدن القديمة "كريتر"، جنوبي اليمن، يبرز أول مجلس تشريعي في عدن والجزيرة العربية..

هو أحد أبرز المعالم الأثرية في المدينة، بُني عام 1871، كدور عبادة للاستعمار البريطاني، وعُرف باسم "كنيسة القديسة ماريا"، قبل أن يتحول إلى مجلس تشريعي لأول حكومة في عدن عام 1947.

وظل كذلك حتى اندلاع "ثورة أكتوبر" واستقلال اليمن الجنوبي عن بريطانيا في 1967، وأغلقت أبوابه منذ ذلك الحين، وطاله الإهمال من كافة الحكومات المتعاقبة، علاوة على تضرر المبنى جزئيا في الحروب والصراعات التي شهدتها البلد وعدن تحديدا في 1994 و2015 وما تلاها، قبل أن يتحول مؤخرا إلى موقع مؤقت لقوة أمنية تقوم بمهام حمايته وتأمينه.