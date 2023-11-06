"الدرونز".. سلاح إسرائيلي جديد لأنفاق غزة

كثر الحديث مؤخراً عن سلاح اسرائيلي جديد للتخلص من معضلة الأنفاق التي تعتبر العائق الأكبر للجيش الإسرائيلي في حربه على غزة وهي طائرات الدرونز

فكيف ستقود الطائرات الإسرائيلية بدون طيار الهجوم على أنفاق غزة ؟

كشف محللون عسكريون عن خطة إسرائيلية محتملة تقوم على إرسال تل أبيب طائرات من دون طيار إلى داخل أنفاق حماس، وفقا لمجلة فوربس الأمريكية .. التي تقول إن إسرائيل تدرس حالياً هذه الإمكانية بهدف عدم المخاطرة بقواتها ..

ثمة من يرى بأن الكثير من العراقيل ستواجهها مسيرات الجيش الإسرائيلي داخل الأنفاق ..

ووفق لمجلة فوربس فنّد المحللون بعض الحقائق، أهمها أن النفق أسوأ مكان للمسيرات، فالبيئة الضيقة مليئة بالعقبات، وأي حركة يمكن أن تكسر شفرة المروحة وتعطل المسيرات.

إضافة إلى أن طائرات الدرونز تعتمد عادة على نظام تحديد المواقع العالمي GPS الذي يعطل عمله أصلا تحت الأرض.

وكذلك أن موجات الراديو لا تنتقل عبر العوائق، لذلك سيفقد المشغل الاتصال بالمسيرة بمجرد أن تكون بعيدة عن الأنظار.

كشف التقرير أن بعض شركات التكنولوجيا تطرح استخدام أجهزة استشعار مضادة للتصادم وشفرات مروحة محاطة بأقفاص واقية والاعتماد على برامج ذكية معروفة باسم التعريب المتزامن ورسم الخرائط أو SLAM، الذي يشبه إلى حد كبير ما يفعله البشر بشكل غريزي أي إنشاء صورة ذهنية للمكان بهدف العثور على الطريق بسهولة دون الحاجة إلى خريطة.

إلا أنه لا شيء مضمونا في هذه الخطة ، ليس فقط على المستوى التكنولوجي بل أيضاَ بسبب عدم معرفة طبيعة أنفاق حماس التي تطرح الكثير من التحديات.