تحت "دخان" حرب غزة.. هكذا يجند الحوثيون الأطفال

تحت ذريعة تحرير فلسطين، يُجنّد الحوثيون أطفال اليمن في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل .. مستغلين مشاعر التعاطف مع الشعب الفلسطيني.

في العاشر من أكتوبر 2023 ألقى زعيم ميليشيا الحوثي، خطاباً حماسياً دعا فيه الناس إلى الاستعداد للدفاع عن فلسطين؛ ردًا على الفظائع خلال القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

تشير تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران جندوا آلاف الأشخاص منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما..

وتعتقد المنظمة أن الحوثيين جندوا أكثر من 70 ألف شخص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وتتراوح أعمار "الغالبية العظمى من المجندين" بين 13 و25 عاما "بما في ذلك ما لا يقل عن الآلاف ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

يستخدم الحوثيون أساليب متعددة للتغرير بالأطفال، بدءًا من الترويج للأكاذيب حول دورهم في "تحرير فلسطين" إلى تقديم المال والمساعدات الغذائية للعائلات الفقيرة.

وتُوظّف الجماعة المؤسسات التابعة لحكومتها غير المعترف بها دولياً بما في ذلك المدارس لنشر ثقافة الجهاد وتجنيد الأطفال.. هذه الممارسات تُعرّض حياة الأطفال للخطر وتحرمهم من طفولتهم وحقهم في التعليم.

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع خمسة نشطاء حقوقيين وأفراد يعملون مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء اليمن أكدوا حصول زيادة كبيرة في تجنيد الأطفال في الأشهر الأخيرة.

قالت امرأة تدير منظمة غير حكومية تركز على حقوق الإنسان لهيومن رايتس: "يجعل الحوثيون الأطفال يعتقدون أنهم سيقاتلون من أجل تحرير فلسطين، لكن الأمر انتهى بهم بإرسالهم إلى الخطوط الأمامية في مأرب وتعز اللتين تعانيان من حصار جائر منذ سنوات..

في 16 نوفمبر أعلن الحوثيون خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المجندين "من أجل فلسطين" على حد زعمهم أنهم سيشكلون ألوية عسكرية جديدة لتنفيذ توجيهات الحوثي ..

والتاريخ يشهد على انتهاكات الجماعة لحقوق الأطفال منذ بدء الحرب في اليمن عام 2014 وتحققت الأمم المتحدة مما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال من قبل الحوثيين.

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين في قائمته السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة في كل عام منذ 2011.

أصوات كثيرة نادت المجتمع الدولي وما زالت لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم بحق الطفولة، لكن دون جدوى.