سيناريو مرعب.. دراسة تتنبأ بـ"ضربة ثلاثية" ستؤدي لفناء البشرية

الأرض تتجه نحو ضربة ثلاثية ستقود إلى فناء البشرية.. هذا ما تنبأ به كمبيوتر عملاق فائق السرعة.

الكمبيوتر العملاق بين من خلال دراسة حديثة أن السيناريو المرعب هذا سيكون ناجما عن اصطدام جميع القارات ببعضها لتشكل كتلة أرضية عملاقة واحدة.

الدراسة التي نشرت في مجلة "علوم الأرض الطبيعية" تنبأت بأن نقص الإمدادات الغذائية وارتفاع منسوب مياه البحار وتزايد حرارة مناطق من الكوكب بدرجة لا تسمح بالعيش فيها سيؤدي إلى انقراض جميع الثديات والبشر تقريبا.

الكتلة العملاقة الحارة والجافة وغير الصالحة للسكن إلى حد كبير وفق الدراسة لن تتكون قبل 250 مليون سنة من الآن.

المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور ألكسندر فارنسورث من جامعة "بريستول قال إن الكتلة العملاقة الناشئة ستَخلق بشكل فعال ضربة ثلاثية تشمل تأثيرا قاريا والشمس الأكثر سخونة والمزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وزيادة الحرارة في جزء كبير من الكوكب.

النتيجة وفق فارنسورث هي بيئة معادية في الغالب خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات، وسيموت البشر إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى، بسبب عدم قدرتهم على التخلص من هذه الحرارة من خلال العرق وتبريد أجسادهم.