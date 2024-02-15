تعرف على التاكسي الطائر في دبي

لو كنت من أصحاب معاناة عجقة السير والترافيك فحلم أنك تطير من مكان لاخر صار حقيقة بدبي

في قمة الحكومات بدبي، التطور التكنولوجي على رأس قائمة الأولويات، ومن خلفي هنا التكسي الطائر، وأول ما جادت به القمة تكنولوجيا.

التكسي الطائر من شركة "جوبي " الأمريكية.. مصمم لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعة تصل إلى 322 كيلومترا في الساعة، وبعد عامين فقط ستدخل الخدمة حيز التنفيذ.

بحلول عام ٢٠٢٦ ستصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي التجاري عبر التاكسي الجوي الكهربائي وفي المناطق الحضرية.

وعلى سبيل المثال فمشوارك من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا رح يستغرق اقل من 10 دقائق بينما ممكن يحتاج بالسيارة ساعة كاملة تقريبا.